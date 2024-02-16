Вселенский абсурд: самые безумные идеи покорения космоса

В стремлении освоить космос человечество прибегало к самым удивительным идеям. От дерзких проектов космических колоний до фантастических технологий, предназначенных для переселения на другие планеты - мир космических исследований насыщен необычными концепциями.

Космический лифт

Орбитальный лифт - это концепция инженерного сооружения, представляющего собой систему подъема на орбиту Земли без использования ракет.

Идея заключается в создании структуры, которая соединяет поверхность нашей планеты и космический объект (например, спутник или космическую станцию) с помощью длинного кабеля или подобной конструкции. Правда, неизвестно, существуют ли в природе материалы настолько прочные, чтобы сделать из них подъёмный канат длиной 35 785 км.

Такие лифты могут предоставить доступ к космосу без необходимости использования традиционных ракетных запусков, что считается более эффективным и экономичным способом достижения космической стихии. Тем не менее, на практике создание орбитального лифта представляет собой техническую и инженерную задачу с множеством вызовов и трудностей.

В теории трос для космического лифта можно сплести из графеновых нанотрубок. Но пока что никому не удалось сделать из углерода канат длиннее 1 метра.

Космический лифт (фото: New Scientist)

Космическая электромагнитная катапульта

Космическая электромагнитная катапульта - это теоретическая концепция космического запуска с применением электромагнитных полей, создаваемых с помощью мощных электромагнитных ускорителей.

Такая катапульта нацелена на устранение необходимости использования традиционных ракетных двигателей для запуска космических аппаратов, что может снизить затраты на космические миссии и повысить их эффективность.

Но несмотря на сложности, есть несколько плюсов у такой катапульты. Во‑первых, с её помощью можно избавляться от ядерных отходов - просто кидать их в космос.

Во‑вторых, пушку можно применять не на Земле, а на Луне - там нет атмосферы и отсутствует трение.

Тем не менее, на данный момент это больше теоретическая концепция, и требует дополнительных исследований и технологических разработок для своей реализации.

Космическая электромагнитная катапульта (фото: Wikipedia)

Колония воздухоплавателей

Проект HAVOC подразумевает постройку на Венере огромного дирижабля, летающего на обычном воздухе. Кислород и азот, которые мы вдыхаем, там из‑за большей плотности атмосферы будут действовать как водород или гелий у нас на Земле, поднимая аэростат вверх. А получать энергию аппарат сможет от солнечных панелей.

Аналогичную конструкцию можно отправить и на Юпитер. Только вот закачать в аэростат гелий или водород не выйдет, потому что гигант из них же и состоит.

Но есть другой способ: забирать из атмосферы Юпитера газ и нагревать его, например, ядерным реактором. Горячий водород в аэростате будет легче, чем холодный в верхних слоях атмосферы, и можно будет спокойно летать и любоваться облаками и синеватым небом. На большой высоте оно будет таким же, как на Земле.

Правда, непонятно, что делать с радиацией от газового гиганта - обшить свинцом дирижабль вряд ли получится.

Колония воздухоплавателей (фото: MarketWatch)

Спутниковая праща

Проект компании Boeing и Института передовых разработок NASA под названием Orbital Skyhook, или "Небесный крюк", подразумевает довольно любопытный метод заброски грузов на орбиту.

Конструкция должна состоять из вращающегося спутника, находящегося на околоземной орбите, и двух достаточно длинных тросов, расходящихся от него в разные стороны.

Orbital Skykyhook должен вращаться в плоскости своей орбиты, чтобы тросы соприкасались с планетой (атмосферой или ее верхней границей) при каждом обороте. При этом скорость вращения конструкции частично или полностью компенсирует орбитальную скорость

Идея неплохая, но есть пара нюансов. Во‑первых, спутник‑противовес, чтобы не сходить с орбиты, должен быть как минимум в 90 раз больше, чем полезная нагрузка. То есть для выведения 14 тонн массы надо будет сначала собрать на орбите аппарат массой в 1 300 тонн. Вес той же МКС составляет примерно 440 тонн.

Во‑вторых, чтобы станция вращалась равномерно, не упала на Землю или не улетела куда‑нибудь не туда, надо спускать с орбиты ту же массу, что и поднимать.

Спутниковая праща (фото: Reditt)