"Хеві Метал". Фронтмен ТНМК представит новую книгу: о чем она

Известно, что киевская презентация свежей книги шоумена состоится 27 июня в Pepper's Club.

На встрече Фоззи прочтет интересные части книги, гости смогут задать автору свои вопросы, узнать больше о его творчестве и вдохновении, а также получить автограф звезды ТНМК. Кроме того, будет особый DJ-сет, который придаст мероприятию незабываемую атмосферу.

Фоззи представит книгу "Хеві Метал" (фото: пресс-служба)

Отметим, что вход на концерт - бесплатный. Во время выступлений будет возможность задонатить и купить креативные лоты.

Цель мероприятия, на которое могут попасть все желающие, - собрать деньги на костные импланты для наших раненых и аптечки для военных, которыми занимается фонд Фоззи "Згуртовані".

"Этот фонд активно работает над обеспечением необходимой помощи нашим защитникам, и ваше участие в мероприятии поможет поддержать это важное дело", - говорят организаторы.

К слову, задонатить виртуально можно прямо сейчас на сайте фонда "Свої" по ссылке.

О чем книга "Хеві Метал"

По словам Фоззи, это роман о шоу-бизнесе. Он "не основан на реальных событиях, но основан на реальных судьбах".

В книге "много внутрияков, много басен, случавшихся гастрольных историй", и Александр захотел за счет них подкормить рассказ.

"Идея написать этот роман пришла еще в 2017 году. Тогда мы играли фестиваль в Олешках, сейчас временно оккупированных. Я пошел послушать разогрев, кто поет. Перед нашей группой выступал какой-то мальчик, которого объявили участником талант-шоу. То есть он даже в само талант-шоу не прошел, но его объявили участником отбора", - рассказывает Фоззи.

Это был местный паренек.

"Я подумал, что карьера победителей талант-шоу не слишком длинная. Это такой тяжелый психологический удар: сначала быстрый подъем, когда их показывают еженедельно в праймтайм, а потом, если их не подхватили какие-нибудь продюсеры, не нашли денег, то очень быстро эта карьера идет вниз, их забывают, ведь следующая партия участников выходит. Это готовый блюз, готовая драма", - продолжает Сидоренко.

Потому он захотел написать сценарий минисериала об этом, смешав историю шоу-бизнеса с детективной историей.

"Скомпоновал персонажа из нескольких знакомых музыкантов, в том числе победителей в разных талант-шоу. Потом стало ясно, что сериал вряд ли выйдет. И все равно решил через несколько лет написать книгу, ведь история была готова. Если она долго лежит в голове, то ты уже не можешь ее не написать", - говорит музыкант.

Обложка книги"Хеві Метал"