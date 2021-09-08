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У Херсонській області стався колапс з кавунами: фермери б'ють на сполох

Автор: Людмила Жукова

Кавуни в Херсонській області в цьому році вродили в небувалих масштабах. Через це у фермерів виникла проблема - вони не можуть їх продати навіть за найдемократичнішою ціною.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Кавуновий колапс

У Херсонській області кавуни пережили складні погодні умови цього року, але все одно ці величезні красені залишаються на полі. Річ у тому, що їх просто нікуди дівати. Як виявилося, в цьому році ринок цією однорічною рослиною перенасичений. Селяни підраховують збитки, але ще сподіваються, що вдасться продати хоча б частину врожаю.

Що робити з урожаєм?

За словами фермера Миколи, зараз кавуни сорту "Талісман" залишаються на баштані, до того ж переспілі. Із засіяних 6 гектарів продали тільки три, каже фермер.

За словами Миколи, він хотів віддати кавуни безкоштовно тим, хто забере їх з поля самостійно. Але, на жаль, охочих не знайшлося.

У селі Виноградів, яке спеціалізується на продажу кавунів, атмосферу веселою назвати не можна. Люди не можуть продати кавуни навіть по 30 копійок за кілограм.

Селяни скаржаться, що раніше могли продавати свій урожай за кордон, але через карантин звичні канали збуту вже не працюють.

У Херсонській області кавуни залишаються на полі

Як ми раніше писали, в Україні ціни на кавун б'ють рекорди падіння.

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