Під Рівним лікарі серед ночі приймали пологи у жінки, яка заблукала в лісі

У Рівненській області лікарям довелося приймати пологи у жінки прямо в лісі. Породіллю віз до лікарні її знайомий, але вони заблукали. Прибулим медикам не залишалося нічого іншого, як прийняти дитину в машині.

Про це повідомили в Facebook Рівненського обласного центру екстреної медичної допомоги.

Незвичайна поява на світ нового життя сталося 12 червня о першій годині ночі. Медики отримали повідомлення на лінію "103", що водій з породіллею в авто заблукав.

"Мене попросили відвезти в пологове в Зарічному. Ми в селі Храпин... Дороги фактично немає. Я не доїду. У жінки почалися пологи (37 тиждень). Я не знаю що робити", - розповів чоловік, що дзвонив.

Бригада "швидкої" допомоги негайно виїхала на виклик, але тут виникла інша складність - чоловік толком не міг пояснити, де знаходиться. Перейми посилювалися, а навколо - лише темний ліс.

Проїхавши майже 20 км по бездоріжжю медики побачили автомобіль з вагітною. Але на момент приїзду родова діяльність вже почалася. Перенести жінку в карету медичної допомоги можливості не було, тому фельдшеру довелося приймати пологи прямо в машині.

Все, на щастя, закінчилося добре. На світ з'явився хлопчик вагою 3100 грамів. З породіллею, як і з дитиною все в порядку.