У Херсоні напівголий хлопець заліз в супермаркеті в акваріум з рибою

Відвідувачі херсонського супермаркету помітили хлопця, який занурився в акваріум
У Херсоні молодий чоловік зайшов в супермаркет "Сільпо" в ТРЦ "Фабрика", роздягся до трусів і заліз в акваріум з живою рибою. До свого перформансу він підготувався заздалегідь, молодий чоловік був у плавках, окулярах і шапочці для плавання.
Свої речі він залишив біля акваріума. З маскою на підборідді хлопець швидко пробігся по торговому залу і забрався в місткість з рибою, де занурився кілька разів з головою. Це видно на відео, яке опублікували в Facebook-групі "Херсон і околиці. Новини цілодобово".
Мокрий, але з задоволеною усмішкою хлопець виліз з акваріума і побіг одягатися. Все це відбувалося на очах у відвідувачів, багато з яких знімали витівку молодої людини на відео.
Posted by Ксюша Машкова on Monday, November 23, 2020
Херсоні хлопець заліз в акваріум супермаркету (відео: facebook.com/groups/601857023498009)
Користувачі мережі припустили, що хлопець програв суперечку, тому й зважився на такий крок, або ж зробив це для лайків в соцмережах. Деякі засудили таку витівку, і зазначили, що не будуть купувати рибу в цьому відділі.
Нагадаємо, під Херсоном школярки влаштували бійку, а їхній друг знімав все на відео.
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