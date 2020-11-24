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У Херсоні напівголий хлопець заліз в супермаркеті в акваріум з рибою

Херсон, Вівторок 24 листопада 2020 16:23
У Херсоні напівголий хлопець заліз в супермаркеті в акваріум з рибою
У Херсоні хлопець заліз в акваріум супермаркету (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Відвідувачі херсонського супермаркету помітили хлопця, який занурився в акваріум

У Херсоні молодий чоловік зайшов в супермаркет "Сільпо" в ТРЦ "Фабрика", роздягся до трусів і заліз в акваріум з живою рибою. До свого перформансу він підготувався заздалегідь, молодий чоловік був у плавках, окулярах і шапочці для плавання.

Свої речі він залишив біля акваріума. З маскою на підборідді хлопець швидко пробігся по торговому залу і забрався в місткість з рибою, де занурився кілька разів з головою. Це видно на відео, яке опублікували в Facebook-групі "Херсон і околиці. Новини цілодобово".

Мокрий, але з задоволеною усмішкою хлопець виліз з акваріума і побіг одягатися. Все це відбувалося на очах у відвідувачів, багато з яких знімали витівку молодої людини на відео.

Posted by Ксюша Машкова on Monday, November 23, 2020

Херсоні хлопець заліз в акваріум супермаркету (відео: facebook.com/groups/601857023498009)

Користувачі мережі припустили, що хлопець програв суперечку, тому й зважився на такий крок, або ж зробив це для лайків в соцмережах. Деякі засудили таку витівку, і зазначили, що не будуть купувати рибу в цьому відділі.

  • 10 діб окремої камери. Щоб приклад інші не брали...
  • Куди котиться світ;
  • Головне, що не покалічився...
  • Молодець, повеселив народ. Позитивчик;
  • Так посперечалися пацани, насмішили людей;
  • Рибу на карантин, хлопця поверніть в нормальний басейн;
  • А чого до риб поліз... от би в акваріум до раків стрибнув, про то була б веселуха...
  • Бідні риби, вони в стресі;
  • Швидше за все програв спір;
  • А охорона де?
  • Куди ми котимося... одні вмирають на війні, а хтось стрибає в акваріум до рибок заради хайпу... Світ зійшов з розуму...

Нагадаємо, під Херсоном школярки влаштували бійку, а їхній друг знімав все на відео.

Раніше в Херсоні п'яна компанія на дитячому майданчику штрикнула ножем дитини через зауваження.

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