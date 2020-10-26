Під Херсоном школярки влаштували бійку: друг все зняв на відео

Під Херсоном підлітки влаштували побоїще (Колаж РБК-Україна)

Дівчатка-підлітки влаштували побоїще, а їх друг не став їх розбороняти

У Херсонській області школярки-підлітки влаштували страшну бійку, а весь інцидент на відео зняв їх друг, який навіть не спробував запобігти побоїщу.

Інцидент стався в смт Білозерка Херсонської області. Між двома 13-річними дівчатками виник спір, який поступово переріс у страшну бійку. У якийсь момент одна з дівчаток вчепилася другій у волосся, повалила її на землю і почала штурхати ногами. Відео опублікували в Telegram-каналі "Варти Еспресо".

Бійку на відео знімав друг дівчаток, який замість того, щоб зупинити побоїще, підбадьорював учасниць своїми коментарями.

"Коментатор явно не з джентльменів. Замість того щоб розняти учасниць бійки, він "доливає олії у вогонь". Сподіваємося, що поліція не залишить це побиття без уваги й всі причетні будуть покарані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, є підозра, що така бійка відбувається не вперше, оскільки в опублікованому відео є кадри з різних ситуацій між підлітками.

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В Херсонській області дівчатка-підлітки влаштували побоїще

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