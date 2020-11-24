ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Херсоне полуголый парень залез в супермаркете в аквариум с рыбой

Херсон, Вторник 24 ноября 2020 16:23
В Херсоне полуголый парень залез в супермаркете в аквариум с рыбой
В Херсоне парень залез в аквариум супермаркета (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Посетители херсонского супермаркета заметили парня, который окунулся в аквариум

В Херсоне молодой человек зашел в супермаркет "Сильпо" в ТРЦ "Фабрика", разделся до трусов и залез в аквариум с живой рыбой. К своему перформансу он подготовился заранее, молодой человек был в плавках, очках и шапочке для плавания.

Свои вещи он оставил возле аквариума. С маской на подбородке парень быстро пробежался по торговому залу и забрался в емкость с рыбой, где окунулся несколько раз с головой. Это видно на видео, которое опубликовали в Facebook-группе "Херсон и окрестности. Новости круглосуточно".

Мокрый, но с довольной улыбкой парень вылез из аквариума и побежал одеваться. Все это происходило на глазах у посетителей, многие из которых снимали выходку молодого человека на видео.

Posted by Ксюша Машкова on Monday, November 23, 2020

В Херсоне парень залез в аквариум супермаркета (видео: facebook.com/groups/601857023498009)

Пользователи сети предположили, что парень проиграл спор, поэтому и решился на такой шаг, или же сделал это для лайков в соцсетях. Некоторые осудили такую выходку, и отметили, что не будут покупать рыбу в этом отделе.

  • 10 суток одиночки. Чтобы другие пример не брали...
  • Куда катится мир;
  • Главное, что не покалечился...
  • Молодец, повеселил народ. Позитивчик;
  • Да поспорили пацаны, насмешили людей;
  • Рыбу на карантин, парня верните в нормальный бассейн;
  • А чего к рыбам полез... вот бы в аквариум к ракам сиганул, о то была бы веселуха...
  • Бедные рыбы, они в стрессе;
  • Скорее всего спор проиграл;
  • А охрана где?
  • Куда мы катимся... одни умирают на войне, а кто-то прыгает в аквариум к рыбкам ради хайпа... Мир сошел с ума...

Напомним, под Херсоном школьницы устроили драку, а их друг снимал все на видео.

Ранее в Херсоне пьяная компания на детской площадке пырнула ножом ребенка из-за замечания.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Херсонторговый центр

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь