В Херсоне полуголый парень залез в супермаркете в аквариум с рыбой

В Херсоне парень залез в аквариум супермаркета (коллаж: РБК-Украина)

Посетители херсонского супермаркета заметили парня, который окунулся в аквариум

В Херсоне молодой человек зашел в супермаркет "Сильпо" в ТРЦ "Фабрика", разделся до трусов и залез в аквариум с живой рыбой. К своему перформансу он подготовился заранее, молодой человек был в плавках, очках и шапочке для плавания.

Свои вещи он оставил возле аквариума. С маской на подбородке парень быстро пробежался по торговому залу и забрался в емкость с рыбой, где окунулся несколько раз с головой. Это видно на видео, которое опубликовали в Facebook-группе "Херсон и окрестности. Новости круглосуточно".

Мокрый, но с довольной улыбкой парень вылез из аквариума и побежал одеваться. Все это происходило на глазах у посетителей, многие из которых снимали выходку молодого человека на видео.

Posted by Ксюша Машкова on Monday, November 23, 2020

В Херсоне парень залез в аквариум супермаркета (видео: facebook.com/groups/601857023498009)

Пользователи сети предположили, что парень проиграл спор, поэтому и решился на такой шаг, или же сделал это для лайков в соцсетях. Некоторые осудили такую выходку, и отметили, что не будут покупать рыбу в этом отделе.

10 суток одиночки. Чтобы другие пример не брали...

Куда катится мир;

Главное, что не покалечился...

Молодец, повеселил народ. Позитивчик;

Да поспорили пацаны, насмешили людей;

Рыбу на карантин, парня верните в нормальный бассейн;

А чего к рыбам полез... вот бы в аквариум к ракам сиганул, о то была бы веселуха...

Бедные рыбы, они в стрессе;

Скорее всего спор проиграл;

А охрана где?

Куда мы катимся... одни умирают на войне, а кто-то прыгает в аквариум к рыбкам ради хайпа... Мир сошел с ума...

Напомним, под Херсоном школьницы устроили драку, а их друг снимал все на видео.

Ранее в Херсоне пьяная компания на детской площадке пырнула ножом ребенка из-за замечания.