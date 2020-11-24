В Херсоне полуголый парень залез в супермаркете в аквариум с рыбой

Посетители херсонского супермаркета заметили парня, который окунулся в аквариум
В Херсоне молодой человек зашел в супермаркет "Сильпо" в ТРЦ "Фабрика", разделся до трусов и залез в аквариум с живой рыбой. К своему перформансу он подготовился заранее, молодой человек был в плавках, очках и шапочке для плавания.
Свои вещи он оставил возле аквариума. С маской на подбородке парень быстро пробежался по торговому залу и забрался в емкость с рыбой, где окунулся несколько раз с головой. Это видно на видео, которое опубликовали в Facebook-группе "Херсон и окрестности. Новости круглосуточно".
Мокрый, но с довольной улыбкой парень вылез из аквариума и побежал одеваться. Все это происходило на глазах у посетителей, многие из которых снимали выходку молодого человека на видео.
Posted by Ксюша Машкова on Monday, November 23, 2020
В Херсоне парень залез в аквариум супермаркета (видео: facebook.com/groups/601857023498009)
Пользователи сети предположили, что парень проиграл спор, поэтому и решился на такой шаг, или же сделал это для лайков в соцсетях. Некоторые осудили такую выходку, и отметили, что не будут покупать рыбу в этом отделе.
Напомним, под Херсоном школьницы устроили драку, а их друг снимал все на видео.
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