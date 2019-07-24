У Херсоні напівголий 5-річний хлопчик сидів на даху магазину: перехожі були шоковані

Колаж (РБК-Україна)

Мама залишила малюка на старшу сестру

У Херсоні сталася дивна пригода - на даху магазину сиділа 5-річна дитина без дорослих та нагляду. Як маленький хлопчик туди виліз, з'ясує поліція, яка прибула на місце НП по дзвінку очевидців. Про це повідомляється на сторінці поліції Херсонської області в Facebook.

Наголошується, що 23 липня, близько 10:00 в Херсоні на "102" зателефонували городяни. Вони розповіли, що на Таврійському на даху магазину по пр. 200-річчя Херсона сидить дитина.

До прибуття на місце патрульних небайдужі люди вже зняли 5-річного хлопчика з будинку і передали мамі.

На щастя, дитина не постраждала і медичної допомоги не потребувала. Поліцейським його 30-річна мама розповіла, що сина залишила на 8-річну дочку – сама з чоловіком перебувала на роботі.

На херсонку склали протокол за ст. 184 (Невиконання батьками своїх обов'язків) КпАП та повідомили про подію у відповідні служби.

Фото: 5-річна дитина сидів на даху магазину (facebook.com/khersonpolice)

Як раніше ми писали, на курорті під Херсоном сталася трагедія - жінка потонула всього в 3 метрах від берега на території пляжу. У цей момент її маленький син сидів один на пляжі, та ПП відбувалося прямо в дитини на очах.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в столиці чоловік врятував семирічну дівчинку, яка ледь не потонула на озері Тельбін. Киянин відпочивав на березі озера, після чого побачив дитину і кинувся її рятувати.