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В Херсоне полуголый 5-летний мальчик сидел на крыше магазина: прохожие испытали шок

STYLERЖизнь    24.07.2019 - 08:32
В Херсоне полуголый 5-летний мальчик сидел на крыше магазина: прохожие испытали шок
Коллаж (РБК-Украина)

Мама оставила малыша на старшую сестру

В Херсоне произошло странное происшествие - на крыше магазина сидел 5-летний ребенок без взрослых и присмотра. Как маленький мальчик туда взобрался, выяснит полиция, которая прибыла на место ЧП по звонку очевидцев. Об этом сообщается на странице полиции Херсонской области в Facebook.

Отмечается, что 23 июля, около 10:00 в Херсоне на "102" позвонили горожане. Они рассказали, что на Таврическом на крыше магазина по пр. 200-летия Херсона сидит ребенок.

К прибытию на место патрульных неравнодушные люди уже сняли 5-летнего мальчика из здания и передали маме.

К счастью, ребенок не пострадал и в медпомощи не нуждался. Полицейским его 30-летняя мама рассказала, что сына оставила на 8-летнюю дочь – сама с мужем находилась на работе.

На херсонку составили протокол по ст. 184 (Невыполнение родителями своих обязанностей) КоАП и сообщили о происшедшем в соответствующие службы.

В Херсоне полуголый 5-летний мальчик сидел на крыше магазина: прохожие испытали шокВ Херсоне полуголый 5-летний мальчик сидел на крыше магазина: прохожие испытали шокФото: 5-летний ребенок сидел на крыше магазина (facebook.com/khersonpolice)

Как ранее мы писали, на курорте под Херсоном произошла трагедия - женщина утонула всего в 3 метрах от берега на территории пляжа. В этот момент ее маленький сын сидел один на пляже, и ЧП происходило прямо у ребенка на глазах. 

Как сообщалось ранее, недавно в столице мужчина спас семилетнюю девочку, которая чуть не утонула на озере Тельбин. Киевлянин отдыхал на берегу озера, после чего заметил тонущего ребенка и бросился его спасать.

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