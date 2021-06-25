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Херсон накрило великим градом: побило фарбу на машинах і " приходив Зевс"

Автор: Анна Шиканова

Херсон накрило сильною зливою і потужним градом ввечері в четвер, 24 червня. Опадів жителі міста вже чекали з нетерпінням, оскільки кілька днів перед цим стояла сонячна і дуже спекотна погода. Однак на місто обрушився ще й великий град.

Як повідомляють у місцевих Telegram-каналах, негода налетіла на місто раптово і за кілька хвилин місто буквально затопило.

Вулиці міста швидко перетворилися на бурливі річки, а слідом за зливою посипався великий град. Все це супроводжувалося сильним штормовим вітром. Злива була нетривалою, але затопило вулиці в східній частині міста, Антонівку і Кіндійку. У Корабел також пройшла спочатку злива, а потім град. У Таврійському люди бачили яскраві блискавки.

"Вийшов на балкон вночі, привітався з Зевсом і пішов спати далі", - написав житель Херсона та опублікував барвисте відео з неймовірною блискавкою.

Гроза з градом не дісталася тільки до Шуменського - там пролетіло всього пару крапель.

Як зазначили в коментарях жителі Херсона, град був такого розміру і лупив з такою силою, що на автомобілях облупилася фарба.

Місцеві жителі також переживають також за урожай - сильний град міг сильно нашкодити овочам і фруктам.

Херсон накрило зливою і моторошним градом

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Чехії пролетів руйнівний торнадо.

А також розповідали про те, що у Польщі пронісся ураган.

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Градстихийное бедствие