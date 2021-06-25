Херсон накрило великим градом: побило фарбу на машинах і " приходив Зевс"

Вулиці міста швидко перетворилися на бурливі річки, а слідом за зливою посипався великий град. Все це супроводжувалося сильним штормовим вітром. Злива була нетривалою, але затопило вулиці в східній частині міста, Антонівку і Кіндійку. У Корабел також пройшла спочатку злива, а потім град. У Таврійському люди бачили яскраві блискавки.

"Вийшов на балкон вночі, привітався з Зевсом і пішов спати далі", - написав житель Херсона та опублікував барвисте відео з неймовірною блискавкою.

Гроза з градом не дісталася тільки до Шуменського - там пролетіло всього пару крапель.

Як зазначили в коментарях жителі Херсона, град був такого розміру і лупив з такою силою, що на автомобілях облупилася фарба.

Місцеві жителі також переживають також за урожай - сильний град міг сильно нашкодити овочам і фруктам.

Херсон накрило зливою і моторошним градом