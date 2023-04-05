В Helsi разъяснили ситуацию с е-рецептами на платных срочных консультациях

Повторный рецепт, а не первичный

На самом деле врачи на таких онлайн консультациях не выдают первичные электронные рецепты, а могут лишь дистанционно продолжить действие уже имеющихся у пациента, то есть выписать повторный на тот же самый препарат, подчеркивают в Helsi на странице в Facebook.

Речь идет об упрощении процедуры, когда "не нужно каждый раз ходить в медучреждение, чтобы получить повторный рецепт на лекарства".

"Дистанционно можно получить повторный е-рецепт, если ваше лечение длительное, у вас хроническое заболевание или вам нужно продолжить курс лечения", - говорится в заявлении.

В сервисе также добавили, что распространяемая в сетях информация о возможности получения е-рецептов без посещения врача является некорректной, и призвали "читать первоисточники".

При этом в сообщении от 3 апреля уточнений именно о повторных рецептах - нет, в посте говорится, что "врач может выписать рецепт или направление, которое будет сохранено в вашем личном кабинете". Вероятно, поэтому возникла потребность в разъяснениях.

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Как происходит оплата за прием онлайн

Что касается момента оплаты услуги срочных дистанционных консультаций, что длятся около 15 минут и стоят 200 гривен, пользователь приложения после создания заявки переводится на платежный сервис Fondy, там нужно добавить платежные данные, после чего на карте будут предавторизированы средства.

"В случае успешной консультации средства будут списаны. Если консультация не состоялась по каким-либо причинам - средства не будут списаны", - объясняют на платформе..

Что могут и не могут сделать "срочные" врачи

Также в Helsi отметили, что платные консультации для пациентов планировали запустить уже давно, и сервис тестировали в марте.

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"Их предназначение - помочь пациентам со срочными случаями, с которыми можно помочь именно онлайн. В то же время продолжают действовать и бесплатные плановые консультации, по которым к врачу нужно записаться раньше времени. Если нет времени ждать - можно воспользоваться платной услугой", - рассказала директор по маркетингу Helsi Елена Губич, передает ТСН.

Она добавила, что и плановые бесплатные, и срочные платные консультации подходят не для всех случаев.