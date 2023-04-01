Электронный рецепт на лекарства: в Минздраве назвали популярные мифы

В Украине с 1 апреля все рецептурные препараты начнут продавать по электронным рецептам. Минздрав Украины решил разъяснить три главных мифа, в которых заблуждается большинство украинцев в связи с нововведением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины .

Миф №1 На все лекарства теперь потребуется рецепт

Правда: Нет, рецепт нужен только на рецептурное лекарство. Минздрав не изменяет список и условия отпуска рецептурных лекарств. Все лекарства, которые и раньше подлежали отпуску по рецепту врача, теперь можно будет приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту.

Миф №2 Рецептурное лекарство будет отпускаться исключительно по е-рецепту

Правда: Нет, лекарство можно приобрести как по бумажному, так и е-рецепту. При этом е-рецепт имеет ряд преимуществ над бумажным бланком, поэтому удобнее в частности и при регулярном приеме лекарств.

Миф №3 При отсутствии света будет невозможно получить рецепт на лекарство!

Правда: При отсутствии света врач выпишет вам бумажный рецепт. На переходном периоде на протяжении военного положения аптеки обязаны использовать как электронные, так и бумажные рецепты.