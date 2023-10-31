Хэллоуин нанесет сокрушительный удар: каким знакам Зодиака ждать беды

Хэллоуин - один из самых мистических праздников года. Астролог Мэдисон Картер считает, что в ночь с 31 октября на 1 ноября у представителей некоторых знаков Зодиака начнутся проблемы.

Кому стоит быть осторожнее и к чему готовиться в Хэллоуин, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Телец

Вы рискуете навлечь беду своим негативом. Нервы, вспышки гнева и проявление других не самых лучших эмоций приведут к тому, что люди перестанут вас понимать. Постарайтесь не злиться на тех, кто хочет вас развеселить.

Во всем нужно искать компромисс. И если вы не готовы на уступки, готовьтесь к конфликтам. Подумайте, готовы ли вы к стрессу и ссорам. Вероятно, вам стоит научиться давать людям поблажки.

Весы

Гоните прочь плохое настроение! Вы будете не настроены на приключения, однако напряжение все же нужно снять. Постарайтесь отдохнуть до того, как дойдете до критической точки.

Скорее всего, с вами произойдет ситуация, которая будет максимально далекой от вашей зоны комфорта. Едва ли вам это понравится. Однако если вы найдете общий язык с окружающими, беда обойдет вас стороной. Проявите мудрость и пробудите в себе талант вести переговоры.

Скорпион

Драма, ссоры и выяснение отношений - вы напрасно концентрируете свое внимание на всем этом. Ничего хорошего не случится, если в вашей жизни не будет места позитиву. Пришло время это осознать, выводы сделать еще не поздно.