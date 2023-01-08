Хаты-мазанки третьего тысячелетия: как будет выглядеть жилье украинцев в будущем (видео)

Как когда-то строили хаты-мазанки

Белый ухоженный домик издавна ассоциируется с украинским селом. Когда-то их строили из глины, сырцового кирпича или хвороста. А тогда этот каркас обмазывали раствором из глины и навоза. Стены покрывались побелкой на известке. Именно из-за технологии строительства их и называли мазанками.

Такие дома были распространены на территории степной и лесостепной Украины. Это связано с природными условиями, поскольку лесов там было мало, а соответственно и древесины, поэтому главным строительным материалом стала глина.

Зачастую такие дома потом обильно разрисовывали народными орнаментами и символами. Каждая хозяйка перед праздником обязательно подбеливала дом, чтобы его принарядить.

Такие дома имели свои преимущества: зимой в них было тепло, а летом - прохладно. Однако мазанки с годами проседали в почву, о них так и говорили, что "стареют" вместе с хозяином.

Современные украинские хаты-мазанки

Сегодня технику хаты-мазанки используют украинские архитекторы Сергей Махно, Олег и Лиля Украина, Юрий Ринтовт, Виктория Якуша, а также столяр Николай Степанец. Современные мастера ценят глину за то, что она хорошо повторяет естественные формы. Эту технику до сих пор называют актуальной из-за ее аутентичности и естественности.

Современные вариации техники строительства мазанок отличаются от традиционной формы. Например, некоторые из мастеров добавляют в глину семена льна, конопли и чайные листья, чтобы придать покрытию фактуру и аромат.

В сети сейчас распространяются разные вариации, как будут выглядеть мазанки в будущем. В интерьере лаконично совмещают современные тренды с этническими мотивами.

На визуализациях спроектированы одно- и двухэтажные дома. В них можно увидеть большие панорамные окна, новомодную технику и древние печи с народными росписями в современной интерпретации. Но все это гармонично комбинируется в новый современный архитектурный украинский стиль.