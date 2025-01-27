Харлан назвала украинскую свадебную традицию, от которой отказался ее возлюбленный-итальянец

Что сказала Харлан

После помолвки в прошлом году пара сейчас активно занимается планированием будущего свадебного торжества. Ольга говорит о том, что хочет устроить праздник уже в этом году и планирует, чтобы он получился не только романтическим, но и отразил культурные особенности их стран.

Харлан поделилась, что определенные украинские традиции станут обязательным условием свадебной церемонии. При этом она отметила, что не хочет также отвергать и современные тренды.

Спортсменка объяснила, что из-за разных национальностей, они с любимым имеют определенные различия в культурных обычаях. Поэтому им приходится находить общий язык и идти на компромиссы.

Фехтовальщица призналась, что когда рассказала Луиджи о традиции мыть ноги теще на свадьбе, то он отказался. Также Ольга сообщила, что планирует пригласить на свадьбу не только близких и друзей, но и гостей как из Украины, так и из Италии.

"Думаю, возьму рушник (из украинских традиций - прим. ред.). Я ему рассказывала о традиции, когда моей маме надо мыть ноги. Он сказал, что "интересно, но нет", - рассказала звезда спорта.

"Думаю да, (в этом году организуем свадьбу - прим. ред.). У меня уже была свадьба (первая с саблистом Дмитрием Бойко - прим. ред.) с украинскими традициями. Могу сказать, что самые главные традиции украинской свадьбы я возьму, но не все. Мне кажется, что она будет более модернизированной", - добавила она.

Ольга Харлан (скриншот)

Что известно о личной жизни Ольги Харлан

В августе 2014 года она вышла замуж за украинского саблиста, призера чемпионатов мира и Европы Дмитрия Бойко. Их союз распался в 2018 году.

А уже в 2019 стало известно, что фехтовальщица встречается с итальянским саблистом Луиджи Самеле. Он является трехкратным чемпионом Европы, серебряным призером чемпионатов мира (2010 и 2018 годов), бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, а также двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2020 года.

Харлан с возлюбленным (фото: instagram.com/olgakharlan)

Официально предложение Ольге итальянец сделал в сентябре 2024 года, и украинка ответила ему "да". В своих прошлых интервью Харлан говорила, что в самые ответственные моменты их карьеры они были вместе и находили правильные слова, чтобы поддержать друг друга.

Их историю любви Ольга называла замечательной - такой, которую можно рассказать когда-то в будущем.

"Кто-то сказал: "Любовь - лучшее лекарство". И с этим лекарством мы вспомнили, кто мы есть на самом деле. Я всегда буду благодарна за твою поддержку, когда все трудности и разочарования брали верх над всем. Я всегда буду помнить каждую секунду, проведенную вместе в эти моменты. Но все еще впереди. Спасибо, любимый. Ti amo", - комментировала фехтовальщица свои романтические отношения с Луиджи.

Харлан с любимым (фото: instagram.com/olgakharlan)