У харківській школі російську назвали "мовою корінного народу": мережа скипіла

У шкільному табелі вчителя записали дивний предмет
У Харкові в школі російську записали в табелі учня як "мова корінного народу". Про це повідомила в мережі Олеся Яценко, яка працює психологом в Національній гвардії України.
Харків'янка опублікувала відповідний пост у Facebook-спільноті "Батьки SOS", також супроводивши його фото шкільного документа.
На знімку видно фрагмент табеля із зазначеними предметами :
"м. Харків. Загальноосвітня школа. Табель, з якого я дізналася, що росіяни тут корінний народ! Я в шоці, у мене немає слів. Що з цим робити?!" - обурюється Яценко.
У Харкові в шкільному табелі записали російську як "мову корінного народу" (Фото: скрін поста з Facebook-сторінки БАТЬКА SOS)
На своїй сторінці харків'янка продублювала фото табеля, але цього разу в своїй реакції була більш різка: "Той випадок, коли вчителі в школі твоєї дитини вкрай ох***и. Підкажіть, що з цим робити?"
Зазначимо, що про яку саме середню школу йдеться - не ясно.
Відповідаючи на рекомендацію одного зі своїх підписників звернутися до Управління освіти з офіційним листом для роз'яснення, Яценко зазначила, що має намір це зробити: "У мене саме ось відпустка скоро почнеться, буде час сходити до управління".
Користувачі мережі жваво відреагували на пост і в коментарях розгорнулася гаряча полеміка. Деякі юзери рекомендують звернутися з цього питання до СБУ для реакції на дивну ситуацію зі шкільним предметом, інші висловлюють думку, що предмет насправді називається "мова національних меншин", а педагог просто припустився помилки. Крім того, просять уточнити номер школи, де "вводиться" подібна інновація.
У Харкові в шкільному табелі записали російську як "мову корінного народу" (Фото: скрін коментарів з Facebook-сторінки БАТЬКА SOS)