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Українка купила в магазині рибу і підчепила рідкісну важку хворобу

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Знам'янка, Четвер 02 вересня 2021 13:12
Українка купила в магазині рибу і підчепила рідкісну важку хворобу Фото: Українка заразилася ботулізмом (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Кіровоградській області в місті Знам'янка 22-річна дівчина заразилася ботулізмом. Молода особа купила в магазині солону рибу-покупка виявилася фатальною.

Про це повідомляє Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як все сталося

1 вересня дівчина купила в місцевому магазині солону рибу і після цього відчула тривожні симптоми. З метою підтвердження діагнозу "ботулізм" в лабораторію ООІ відділу досліджень біологічних факторів центру доставили кров хворої. Діагноз підтвердився.

Зараз постраждала в легкому стані перебуває на лікуванні в інфекційному відділенні Знам'янської міської лікарні.

Як не захворіти на ботулізм

Фахівці відзначили, що ботулотоксин в 375 тисяч разів сильніше отрути гримучої змії, тому щоб уберегтися від ботулізму потрібно уникати вживання:

  • в'яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
  • м'ясних і грибних консервів;
  • консервів домашнього виробництва;
  • якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
  • якщо сумніваєтеся в якості продуктів.

Для довідки

Перші ознаки ботулізму у людей з'являються через 5-12 годин після потрапляння токсину в організм.

Це досить рідкісне і дуже небезпечне захворювання. Спори бактерій потрапляють в організм і викликають важке захворювання, яке може привести до летального результату.

Як ми раніше писали, в Рівненській області зафіксували випадок ботулізму.

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