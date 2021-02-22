У Харківській області чиновники залишили вихованців дитячого саду без їжі

За словами батьків, зараз раціон малят складається з каші і овочевого рагу. Давати хліб дітям перестали на початку місяця.

За словами мешканки Краснограда Тетяни Маслової, в деяких дитсадках адміністрація просить не приводити малюків на заняття - їх просто нічим годувати. Педагоги цю інформацію підтверджують і кажуть: з такою ситуацією стикаються вперше.

"В основному меню - каші і овочі. Більш поживні страви дітям дають один раз на декілька днів. Найближчими днями дітей будуть годувати макаронами і морквяною ікрою, приготувати м'ясні та рибні страви можливості немає", - розповіла заступник директора одного з дитячих садків Краснограда Людмила Образцова.

Чиновники, однак, вважають, що ситуація не критична. Мовляв, в результаті переформатування влади просто виникла правова колізія.

"У цей проміжок часу нам потрібно було проводити тендерні процедури. Але як їх проводити ми не знаємо, тому що законодавець цих норм не прописав", - заявила керівник відділу освіти Красноградської міської територіальної громади Антоніна Турова.

Однак місцеві підприємці впевнені: реальна причина проблеми - жадібність чиновників. Михайло Квітка 11 років постачав продукти в дитячі садки району. Чоловік упевнений: охочих брати участь в тендерах і годувати малюків - достатньо.

"Дуже багато ФОПів були готові працювати і поставляти продукти на школи і садочки, але керівництво відділу освіти перед тим, як укладати договір, озвучує цифру відкату", - каже чоловік.