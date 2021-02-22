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В Харьковской области чиновники оставили воспитанников детского сада без еды

Новина українською → Харьков, Понедельник 22 февраля 2021 11:25
В Харьковской области чиновники оставили воспитанников детского сада без еды В детских садах Харьковской области перебои с питанием (коллаж Styler)
Автор: Styler

Перебои с питанием возникли в дошкольных учреждениях Красноградского района (Харьковская область).

Об этом сообщают "Вікна Новини".

По словам родителей, сейчас рацион малышей состоит из каши и овощного рагу. Давать хлеб детям перестали в начале месяца.

По словам жительницы Краснограда Татьяны Масловой, в некоторых детсадах администрация просит не приводить малышей на занятия - их попросту нечем кормить. Педагоги эту информацию подтверждают и говорят: с такой ситуацией сталкиваются впервые.

"В основном меню - каши и овощи. Более питательные блюда детям дают один раз в несколько дней. В ближайшие дни детей будут кормить макаронами и морковной икрой, приготовить мясные и рыбные блюда возможности нет", - рассказала заместитель директора одного из детских садов Краснограда Людмила Образцова.

Чиновники, однако, считают, что ситуация не критична. Мол, в результате переформатирования власти просто возникла правовая коллизия.

"В этот промежуток времени нам нужно было проводить тендерные процедуры. Но как их проводить мы не знаем, потому что законодатель этих норм не прописал", - заявила руководитель отдела образования Красноградской городской территориальной громады Антонина Турова.

Однако местные предприниматели уверены: реальная причина проблемы - жадность чиновников. Михаил Квитка 11 лет поставлял продукты в детские сады района. Мужчина уверен: желающих участвовать в тендерах и кормить малышей - достаточно.

"Очень много ФОПов были готовы работать и поставлять продукты на школы и садики, но руководство отдела образования перед тем, как заключать договор, озвучивает цифру отката", - говорит мужчина.

Напомним, в настоящее время оглашены тендеры на поставку молока, масла, сыра, сметаны. Еще одни торги уже завершены: для детей района чиновники закупили макароны и слабосоленую сельдь.

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