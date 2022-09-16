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У Харківській області 7-річний хлопчик прожив в окупації півроку без батьків

Фото: Харківська область звільнена від окупантів (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під час окупації росіянами Харківської області 7-річний хлопчик півроку перебував там без батьків. Зараз поліція повернула дитину матері, яка так довго чекала зустрічі з нею.

Про це стало відомо з публікації поліції Харківської області.

Деталі історії зі щасливим кінцем

Перед початком повномасштабного вторгнення росіян Максима відправили погостювати до бабусі й дідуся в село Липці Харківської області.

Але росіяни окупували село, в якому була дитина. Хлопчик залишився в окупації, відвезти його не було можливості.

Мати семирічного Максима і він сам пережили найстрашніші місяці в постійному хвилюванні, адже забрати дитину з окупованої території або приїхати жінка не могла.

Після звільнення населеного пункту, підрозділи поліції Харківської області розпочали свою роботу на деокупованих територіях.

15 вересня під час відпрацювання села Липці співробітники ювенальної превенції Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області дізналися про 7-річного Максима.

Правоохоронці вирішили допомогти родині. Хлопчика того ж дня відвезли до Харкова і він нарешті зустрівся з мамою.

Максим півроку не бачився з мамою (фото: facebook.com/police.kharkov)

Як ми раніше писали, лікарі дали друге життя 10-річному Кирилу, який постраждав, ховаючись від окупантів.

Також читайте, що в Бахмуті Донецької області поліцейські врятували багатодітну сім'ю, яка кілька місяців просиділа в підвалі.

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Харківокупація