У Харківській міськраді депутатів "розстріляли" фальшивими доларами в залі засідань (відео)

Депутатів Харківської міськради "обстріляли" з грошового пістолета (колаж РБК-Україна)

У Харкові в сесійній залі міськради депутатів "обстріляли" фальшивими доларами. Незвичайний перформанс влаштував молодий чоловік, "озброєний" пістолетами для метання грошей.

Курйозний випадок стався у середу, 30 грудня. Про це передає "Харків Live" на сторінці в Facebook.

"Обстріл" потрапив на камери операторів, які вели пряму трансляцію засідання.

На відео видно, як у момент включення системи на реєстрацію до сесійної зали зайшов якийсь молодик у медичній масці, в джинсах і червоному реглані, який тримав спеціальні пристрої для метання купюр, так звані грошові пістолети. Натиснувши на курки, він спокійно підійшов до трибуни, стріляючи несправжніми доларами, які дощем посипалися на депутатів. Після цього "стрілок" просто розвернувся і попрямував до виходу.

"Виведіть молоду людину", - відреагував на дивну витівку Ігор Терехов, який після смерті Геннадія Кернеса виконує обов'язки мера Харкова до перевиборів.

Також повідомляється, що "стрілка" після такого шоу в сесійній залі затримали правоохоронці.

Що спонукало молодого чоловіка влаштувати "обстріл" депутатів фейковими грошима - поки не ясно.

Відео: У Харківській міськраді депутатів "розстріляли" фейковими доларами

Раніше повідомлялося, що у Києві кавказці влаштували стрілянину під житловими будинками, при цьому кричали "Аллах Акбар" і кидали "бомбочки"-петарди.

Також ми писали про те, що нещодавно в Одеській облраді знову побилися депутати - били скло і штурмували зал.