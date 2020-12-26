У Києві кавказці влаштували стрілянину під житловими будинками: кричали "Аллах Акбар" (відео)

Пістолет у руках (фото: РБК-Україна)

У Києві сталася стрілянина під вікнами житлових будинків на Теремках у Голосіївському районі у суботу, 26 грудня. Крім того, очевидці чули крики "Аллах Акбар" і звуки, схожі на вибухи.

Коли на місце приїхали поліцейські, виявилося, що так "розважалася" нетвереза компанія в одному з будинків на вулиці Дмитра Луценка. Про це передає "Київ Оперативний" у Facebook.

Зазначається, що п'яні гуляки - чоловіки кавказької зовнішності - щось відзначали, і, щоб зробити свято яскравішим, вирішили відкрити стрілянину.

Хулігани зробили кілька пострілів у повітря з травматичного пістолета. На місці інциденту правоохоронці виявили три гільзи.

Також в мережі опублікували відео з місця події - ролик можна подивитися за цим посиланням.

За словами очевидця, з квартири, де гуляла галаслива компанія, викидали вниз на вулицю "бомбочки", які могли бути петардами. Також чоловік розповів, що виразно чув вигуки "Аллах Акбар", після чого з під'їзду вийшов п'яний молодик з "великим ножем в руці", і задув його з газового балончика.

Раніше повідомлялося, що близько місяця назад у Києві чоловік влаштував стрілянину серед білого дня в аптеці з-за маски.

Також ми писали про те, що нещодавно в Миколаєві чоловік з дитиною відкрив стрілянину по підлітках.