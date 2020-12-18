В Одеській облраді знову побилися депутати: били скло і штурмували зал (відео)

В Одеській облраді сталася бійка (фото: odessitua.com)

В Одеській обласній раді депутати знову влаштували бійку - народні обранці під час другої сесії блокували трибуну, били стрілка, скандалили та з'ясовували стосунки кулаками.

Конфлікт під час засідання облради спалахнув ще вранці 18 грудня, і депутати довгий час не могли почати роботу. Про це повідомляє "Думська".

Одеські політики по черзі блокували трибуну, через що часто оголошували перерви та голосували підняттям рук.

Першими "брати" трибуну вирішили представники ОПЗЖ, "Партії Шарія" і "За Майбутнє". Їх невдала спроба закінчилася розбитим склом.

Відео: В Одеській облраді спалахнула бійка між депутатами 18 грудня

Близько полудня група депутатів міськради від ОПЗЖ на чолі з Віктором Баранським і Віталієм Саутенковим спробувала прорватися до сесійної зали.

Відео: Депутати Одеської облради влаштували бійку 18 грудня

В коридорі почалася бійка, було розбито скла. Поліцейські намагалися не пропустити депутатів.

Відео: В Одеській облраді депутати штурмували сесійну залу

Пізніше трибуну взяли під контроль депутати від "Слуги народу", "ЄС", "Довіряй справам" та "Батьківщини".

На трибуні постійно виникали бійки за участю депутата від "Батьківщини" Андрія Бабенка.

Нагадаємо, що минулого разу в Одесі депутати облради влаштували масове бойовисько в залі засідань 4 грудня, і в мережі з'явилося відео бійки.

Також ми писали про те, що в листопаді нардепи влаштували бійку в Раді, і конфлікт потрапив на відео.