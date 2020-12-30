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В Харьковском горсовете депутатов "расстреляли" фальшивыми долларами в зале заседаний (видео)

Харьков, Среда 30 декабря 2020 15:15
В Харьковском горсовете депутатов "расстреляли" фальшивыми долларами в зале заседаний (видео)
Депутатов Харьковского горсовета "обстреляли" из денежного пистолета (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове в сессионном зале горсовета депутатов "обстреляли" фальшивыми долларами. Необычный перформанс устроил молодой человек, "вооруженный" пистолетами для метания денег.

Курьезный случай произошел в среду, 30 декабря. Об этом передает "Харьков Live" на странице в Facebook.

"Обстрел" попал на камеры операторов, которые вели прямую трансляцию заседания.

На видео видно, как в момент включения системы на регистрацию в сессионный зал зашел какой-то парень в медицинской маске, в джинсах и красном реглане, держащий специальные устройства для метания купюр, так называемые денежные пистолеты. Нажав на курки, он спокойно подошел к трибуне, стреляя ненастоящими долларами, которые дождем посыпались на депутатов. После этого "стрелок" просто развернулся и направился к выходу.

"Выведите молодого человека", - отреагировал на странную выходку Игорь Терехов, который после смерти Геннадия Кернеса исполняет обязанности мэра Харькова до перевыборов.

Также сообщается, что "стрелка" после такого шоу в сессионном зале задержали правоохранители.

Что побудило молодого человека устроить "обстрел" депутатов фейковыми деньгами - пока не ясно.

Видео: В Харьковском горсовете депутатов "расстреляли" фейковыми долларами

Ранее сообщалось, что в Киеве кавказцы устроили стрельбу под жилыми домами, при этом кричали "Аллах Акбар" и бросали "бомбочки"-петарды.

Также мы писали о том, что недавно в Одесском облсовете снова подрались депутаты - били стекла и штурмовали зал.

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