Харківський співак побажав українським військовим швидкої смерті

Харківський музикант Петро Мальцев побажав українським військовим скоріше загинути на Донбасі, адже вони нібито стріляють по мирному населенню Донецької області. Про таку витівку українського музиканта з оперети повідомила на своїй сторінці в соцмережі активістка Анастасія Настенко.

Дівчина опублікувала скріншоти висловлювань Мальцева під постом іншого музиканта і попросила Театр музкомедії в Харкові відреагувати на поведінку їх співробітника.

"Коли ж вас всіх там переб'ють-то, воїни хрін*ві, і ми заживемо мирно... Стріляєте по своїм містам і називаєте це "перемогою"? Та оголосіть вже війну, нападіть на ненависну Росію. Не торгуйте з нею, як ваш бос Петя. Кого ви хочете перемогти? Чому вашого патріотизму вистачає лише на те, щоб загнати людей похилого віку в підвали", - написав Мальцев.

Цікаво, що сам музикант забанив Анастасію в соцмережі, про що вона повідомила підписникам.

Скріншот (Facebook)

У Харківському академічному театрі музичної комедії повідомили, що музикант дійсно є їх співробітником. Керівництво провело з ним бесіду, але за словами директора, Мальцев заявив, що це його особиста думка і вона має право на життя. Театр сепаратистських думок Мальцева не розділяє, пише NewsRoom.

"Ми з ним сьогодні говорили під час репетиції, я запитав: "Що ти таке пишеш? Навіщо ти ображаєш воїнів?" Він каже, що це його думка і це не заклик до сепаратизму. Ми не заохочуємо подібних висловлювань і будемо вирішувати питання про позбавлення Мальцева певних заохочень. Наш театр завжди підтримував єдність країни, у нашій програмі є безліч українських постановок", - розповів директор театру Ігор Коваль.

Реакція українців на висловлювання музиканта не змусила себе чекати. Люди висловлюють своє обурення у Мальцева на Facebook-сторінці.

Мерзота-людина.

Коли тобі, гн*да, ноги переб'ють?

Гн*да паршива. Любитель жерти го*но. Голову тобі потрібно відрізати.

Так..Розчарування.

Скріншот коментарів (facebook.com/maltsevps)