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ДБР розслідує можливе викрадення автомобіля поліцейськими

Новини » Суспільство    29.10.2019 - 12:22
ДБР розслідує можливе викрадення автомобіля поліцейськими
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Автомобілем, викраденим у киянина, користувалися двоє працівників поліції міста Харкова

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування щодо можливого викрадення співробітниками поліції автомобіля Mazda. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Повідомляється, що кримінальне провадження зареєстровано за інформацією в ЗМІ і соцмережах.

"Автомобілем, викраденим півроку тому у киянина тривалий час користувалися двоє братів - діючі працівники поліції міста Харкова", - повідомили в ГБР.

Зараз слідчі Державного бюро розслідувань вживають заходів щодо встановлення місцезнаходження автомобіля і підстави його можливого протиправного використання правоохоронцями. Крім того, слідчі ДБР нададуть оцінку діям правоохоронців, які розслідували факт викрадення автомобіля потерпілого.

"Кваліфікація: перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ДБР розслідує понад тисячі кримінальних справ щодо насильства з боку правоохоронців. З 1300 проваджень 55 кримінальних справ розслідуються за фактами катувань.

Також РБК-Україна повідомляло, що слідчі ДБР повідомили про підозру у катуванні двом інспекторам Управління патрульної поліції в Одеській області. Так, двоє поліцейських на Одеському залізничному вокзалі незаконно затримали двох людей і доставили у відділок. Вони "вибивали" зізнання у скоєнні крадіжки золотого ланцюжка.

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