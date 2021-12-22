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Під Харковом "зеки" наживалися на клієнтах поштових служб: як працювала схема

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Харківська область, Середа 22 грудня 2021 20:08
Під Харковом "зеки" наживалися на клієнтах поштових служб: як працювала схема Колаж РБК-Україна: шахраї з в'язниці під Харковом обманювали клієнтів пошти
Автор: Володимир Костирін

Під Харковом ув'язнені організували шахрайську схему та обманювали клієнтів пошти, отримували гроші за відправлення замість представників інтернет-магазинів. Зловмисники діяли за допомогою поплічників, які перебували на волі.

Про це 22 грудня передали в прес-службі Кіберполіції.

Злочинців викрили, а розслідування велося кілька місяців. Тепер обвинувальний акт направили до суду. Фігурантам загрожує до 12 років за ґратами.

Як йдеться в матеріалах справи, 30-річний організатор злочинного угруповання і два співучасники, перебуваючи в місці позбавлення волі, координували діяльність ще двох членів групи на свободі.

"Зловмисники оформлювали фіктивні замовлення в інтернет-магазинах з відправкою накладеним платежем. Далі телефонували продавцям, представляючись співробітниками поштової компанії, та випитували коди доступу до особистих кабінетів", - розповіли правоохоронці.

Після цього вони в особистих кабінетах на сайті поштової служби підміняли реквізити для оплати експрес-накладних. В результаті гроші покупців надходили на підконтрольні шахраям рахунки.

Як уточнили в кіберполіції, четверо фігурантів перебувають під вартою, ще один - під домашнім арештом.

Під Харковом &quot;зеки&quot; наживалися на клієнтах поштових служб: як працювала схемаПід Харковом &quot;зеки&quot; наживалися на клієнтах поштових служб: як працювала схема

Під Харковом шахраї з в'язниці організували схему по крадіжці грошей клієнтів поштових служб (фото: cyberpolice.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що одеські зеки виманили 60 тисяч у десятирічної школярки з Чернігова, використовуючи схему "ваш родич у біді".

Також ми писали про те, що шахраї обманюють туристів із житлом у Карпатах, "здаючи" котеджі, яких насправді немає.

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