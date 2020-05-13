Під Харковом водій зняв на відео пилову бурю: обрушилася посеред дороги

Пилова буря пройшлася під Харковом (колаж: РБК-Україна)

Пилова буря на трасі виникла, коли в Харкові бушував буревій

Під Харковом пройшлася пилова буря на автодорозі біля села Олексіївка. Атмосферне явище в Краснокутському районі на трасі зафіксував на відео очевидець, який проїжджав у своєму авто в цей час. Чоловік опинився в центрі потоку потужного вітру і пилової хмари.

На кадрах видно, що перед водієм виникла пилова буря, яка посилюється в міру наближення машини. І хоч видимість помітно погіршується, небо не повністю затягнуте хмарами. Про сильний вітер можна судити по деревах, що гнулися.

З імли в певний момент виникає інший автомобіль, який рухається у зворотну сторону.

Зауважується, що пилова буря утворилася під Харковом 12 травня.

За словами місцевих жителів, стихія з'явилася в місці, де нещодавно вирубали ліс. Раніше подібного їм бачити не доводилося. Про це передає видання "Місто Х".

"Я теж в неї потрапила. Ніколи нічого подібного не бачила!" - розповіла мешканка Харкова Валентина.

Відео: Пилова буря під Харковом

Між тим, вчора Харковом пронісся буревій, який повалив багато дерев у місті й лютував практично цілий день. Потужні пориви пошкодили десятки дерев у Київському, Московському, Слобідському, Основ'янському району. На жаль, не обійшлося без постраждалих - у центрі Харкова на вулиці Чернишевського дерево впало на перехожих і зачепило припаркований автомобіль, а також фасад будинку. Одного з чоловіків госпіталізували на "швидкій", а другий від медичної допомоги відмовився.

Буревій у Харкові повалив десятки дерев (Фото: kh-news.net)

Раніше ми писали про те, що близько місяця назад пилова буря накрила Київ. Того дня вітер в столиці був із поривами до 12 метрів на секунду. Кияни виклали в мережу багато фотографій і відео стихії.

Також повідомлялося, що на початку травня під Мелітополем у Запорізькій області пронісся величезний смерч, який наробив лиха біля села Степове і селища Малий Утлюг. Грізне атмосферне явище помітили місцеві жителі та зняли повітряні вихори на відео. На метеостанції відзначили, що купчасто-дощова (грозове) хмара підіймалася до висоти 11 км.