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У Польщі українець з 13-річною донькою загинули в страшній аварії

Лебень, П'ятниця 14 серпня 2020 21:23
У Польщі українець з 13-річною донькою загинули в страшній аварії
У Польщі в ДТП загинули українець з донькою (фото: pomorska.policja.gov.pl)
Автор: Володимир Костирін

Чоловік помер на місці події, а дівчинку госпіталізували, але вона не вижила

У Польщі в ДТП загинув українець з донькою - трагедія сталася на дорозі біля міста Лебень в комуні Дамниця на півночі країни.

Як розповіли в поліції Поморського воєводства, 36-річний громадянин України їхав зі своєю 13-річною дочкою в автомобілі Peugeot Expert з одного населеного пункту в інший, і з невідомих причин заїхав на праве узбіччя, після чого врізався в дерево.

В результаті аварії чоловік помер на місці, а дитину госпіталізували в лікарню з численними внутрішніми ушкодженнями. На жаль, дівчинка не вижила.

На місці смертельної ДТП працювали офіцери Головного управління поліції Слупська.

Як можна побачити на опублікованому поліцією знімку, передня частина автомобіля в результаті зіткнення з деревом повністю зім'ята і розбита - від неї майже нічого не залишилося.

Поліція під наглядом прокурора за участю судово-медичного експерта оглянула автомобіль і місце аварії. Правоохоронці також зробили ситуаційний начерк, фото, встановили сліди та допитали свідка.

Тіло чоловіка було збережено для розтину. Зібрані докази будуть використані слідчими для визначення інших обставин аварії.

Нагадаємо, близько місяця тому в Польщі сталася ДТП за участю автобуса, серед постраждалих були українці.

Раніше ми писали про те, що в липні у Польщі жорстоко вбили молоду українку, і стали відомі подробиці НП.

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