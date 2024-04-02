В Харькове построили первую в мире подземную школу: как она выглядит (фото)

Как выглядит подземная школа

"Строительство первой подземной школы завершено. Сейчас мы дорабатываем последние штрихи перед началом занятий. Помещение построено по самым высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены", - написал Терехов.

Также он отметил, что набор учеников на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей.

"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, строительным компаниям и педагогам за воплощение этого стратегически важного проекта для Харькова в жизнь в кратчайшие сроки! Мы планируем продолжить строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию", - добавил мэр.

Так выглядит подземная школа в Харькове (фото: twitter.com/mayorterekhov)

За 2023 Харьковская область стала второй в списке областей с самой длительной продолжительностью воздушных тревог. В течение 2024 года Россия чуть ли не каждый день обстреливает Харьков. Соответственно, обеспечить безопасность ученикам при таких условиях реально только в метрошколе.

Напомним, что на 5 станциях харьковского метро в прошлом году обустроили 19 аудиторий, в которых обучается более 2 тысяч детей. По данным горсовета, спрос на обучение в этой школе огромный, именно поэтому реализуют проект "Подземной школы".

Добавим также, что директор департамента образования в Харькове Ольга Деменко в интервью "Освіторії" заявила, что в первой "Подземной школе" будет ресурсная комната, конференц-зал, столовая и 20 кабинетов.