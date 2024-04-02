RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Харькове построили первую в мире подземную школу: как она выглядит (фото)

Как выглядит первая в мире подъемная школа (фото: twitter.com/mayorterekhov)
Автор: Василина Копытко

В Харькове завершили строительство первой в мире подземной школы. Она имеет самые высокие стандарты безопасности и рассчитана на обучение 900 школьников в две смены.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию мэра Харькова Игоря Терехова в сети Х (Twitter).

Как выглядит подземная школа

"Строительство первой подземной школы завершено. Сейчас мы дорабатываем последние штрихи перед началом занятий. Помещение построено по самым высоким стандартам безопасности, имеет 20 классных комнат и рассчитано на прием 900 учеников в две смены", - написал Терехов.

Также он отметил, что набор учеников на следующий учебный год почти завершен. Уже в этом году за парты сядут 600 детей.

"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, строительным компаниям и педагогам за воплощение этого стратегически важного проекта для Харькова в жизнь в кратчайшие сроки! Мы планируем продолжить строительство подобных школ в других районах города, чтобы обеспечить всем нашим детям равный доступ к качественному и, что самое важное, безопасному образованию", - добавил мэр.

Так выглядит подземная школа в Харькове (фото: twitter.com/mayorterekhov)

За 2023 Харьковская область стала второй в списке областей с самой длительной продолжительностью воздушных тревог. В течение 2024 года Россия чуть ли не каждый день обстреливает Харьков. Соответственно, обеспечить безопасность ученикам при таких условиях реально только в метрошколе.

Напомним, что на 5 станциях харьковского метро в прошлом году обустроили 19 аудиторий, в которых обучается более 2 тысяч детей. По данным горсовета, спрос на обучение в этой школе огромный, именно поэтому реализуют проект "Подземной школы".

Добавим также, что директор департамента образования в Харькове Ольга Деменко в интервью "Освіторії" заявила, что в первой "Подземной школе" будет ресурсная комната, конференц-зал, столовая и 20 кабинетов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковШкола