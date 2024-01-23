В Харькове РФ попала вблизи питомника щенков: момент взрыва попал на видео

Утром 23 января россияне атаковали Украину ракетами . В результате значительные разрушения испытала инфраструктура Киева и Харькова. Здесь, в частности, произошло попадание неподалеку от питомника лабрадоров.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Маргариты Зеленской в Facebook .

Момент попадания попал на видео

На видео женщина кормит маленького щенка молоком из бутылочки, однако через несколько мгновений картинка меняется. Громкий звук, сплошная тьма и пыль. От взрыва щенки начинают лаять, но владелица пытается их успокоить.

После этого Маргарита обратилась к своим подписчикам за помощью: ей нужна была машина, чтобы вывезти взрослых собак и щенков с места попадания. Транспорт быстро нашли, поэтому никто из людей и животных не пострадал.

Добавим, что Маргарита профессионально занимается разведением породы лабрадоров.

Российская ракета попала вблизи питомника лабрадоров (иллюстративное фото: facebook.com/Rita Zelenskaya)

Ракетная атака по Украине 23 января

Ночью оккупанты обстреляли Харьков, били районом жилой и гражданской застройки. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Число погибших из-за ракетного удара по Харькову возросло до 3 человек, а раненых - до 42 человек.

Из-за обстрела Киева утром начались пожары припаркованных авто, домов и квартир, в одной из них нашли неразорвавшуюся часть ракеты. В настоящее время известно о 21 пострадавшем, еще одна женщина в состоянии клинической смерти.