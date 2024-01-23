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Из-за атаки РФ в Харькове уже 5 погибших и больше полусотни раненых

Харьков, Вторник 23 января 2024 12:57
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Из-за атаки РФ в Харькове уже 5 погибших и больше полусотни раненых Фото: из-за атаки РФ в Харькове уже 5 погибших и больше полусотни раненых (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Число погибших и раненых из-за массированного ракетного удара россиян по Харькову продолжает увеличиваться. Уже известно о 5 жертвах и 51 раненом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"По обновленной информации, количество погибших в результате вражеского обстрела Харькова возросло до 5. Травмировано - 51 человека", - рассказал он.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Обстрел Харькова

Ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки. Позже уже утром, в городе прогремела серия взрывов. В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди. Сначала сообщалось о 38 раненых и двух погибших. Позже количество погибших из-за ракетного удара по Харькову возлосло с 2 до 3 людей, а раненых - до 42.

Кроме того, из-за удара по Харькову пострадали 30 жилых домов, выбиты около тысячи окон. В 20 домах отключили отопление, в 14 - электричество, в 12 - газоснабжение.

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