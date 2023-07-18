Как будут учиться украинские дети в Польше: программа на 2023/2024 учебный год

Многие украинцы уехали за границу с детьми в Польшу. Немало детей пошли учиться в местные учебные заведения. К тому же они будут в дальнейшем учиться по специальным условиям. Это касается 2023/2024 учебного года.

О том, как будут учиться украинские дети в Польше, сообщили на портале Portaloswiatowy.

Что известно о программе на 2023\2024

В новом учебном году и дальше будут действовать специальные положения, касающиеся украинских учеников. В частности дети смогут сдавать выпускной экзамен по иностранному языку, который они не изучали в школе в рамках обязательных образовательных занятий.

К тому же, проверять экзамены украинских учеников смогут лица, не входящие в реестр экзаменаторов.

Отмечается, что украинцы, которые учатся в подготовительных классах, не будут подлежать годовой классификации, если педагогический совет признает, что учащийся не владеет польским языком, или же знания польского языка у данного ученика недостаточны для усвоения образования или объем реализуемых образовательных занятий препятствует проведению годовой классификации.

В таком случае учащийся вместо свидетельства получит свидетельство об обучении в подготовительном классе, а в листе оценок будет указано, что он не подлежал классификации.

Кроме того, украинские дети в дальнейшем смогут извлекать дополнительные уроки по польскому языку, которые будут проводиться индивидуально или в группах до 15 учеников. Занятия будут проводиться минимум 6 часов в неделю.

Также учащиеся из Украины, имеющие инвалидность, могут быть приняты в специальный детский сад, группу детского сада в специальной общеобразовательной школе, специальную школу, специальный учебно-воспитательный комплекс или специальный учебно-воспитательный комплекс только на основании заявления родителей или лица, которое занимается таким учеником.

Для украинских учеников будут действовать отдельные сроки подачи заявки о сдаче экзамена восьмиклассника, аттестата зрелости и профессионального экзамена. Крайний срок - 15 марта 2024 года.

Будут ли увеличивать классы в школах и детсадах

Отмечается, что количество отделений для украинцев не увеличено.

Более того, в детских садах и школах больше не будут увеличивать классы за счет детей из Украины.