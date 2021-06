Євро-2020: парапланерист приземлився на полі перед матчем між Францією і Німеччиною

Він опинився в чаші стадіону, пролетів уздовж однієї з трибун і впав на газон. До нього відразу підійшли гравці німецької команди.

На парашуті написано заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово "Greenpeace".

Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9