Євро-2020: парапланерист приземлився на полі перед матчем між Францією і Німеччиною
Перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини на поле приземлився парапланерист. Матч відбувався на "Альянц Арені" в Мюнхені (Німеччина).
Він опинився в чаші стадіону, пролетів уздовж однієї з трибун і впав на газон. До нього відразу підійшли гравці німецької команди.
На парашуті написано заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово "Greenpeace".
Can't believe I just caught this on video. Parachuted into the stadium, got caught in the spider cam and nearly crashed into the crowd. Hope he's ok! #GERFRA #EURO2020 pic.twitter.com/PJ49WYdFM9— Max Merrill (@MaxMerrill_) June 15, 2021
Greenpeace - міжнародна незалежна неурядова екологічна організація, створена в 1971 році в Канаді.
Нагадаємо, під час матчу Євро-2020 між збірними Англії та Хорватії вболівальник впав з верхнього ярусу однієї з трибун лондонського стадіону "Уемблі".
Його госпіталізувавши з важкими травмами.