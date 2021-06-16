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Євро-2020: парапланерист приземлився на полі перед матчем між Францією і Німеччиною

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Мюнхен, Середа 16 червня 2021 00:05
Євро-2020: парапланерист приземлився на полі перед матчем між Францією і Німеччиною Фото: Перед матчем Франція - Німеччина на стадіон приземлився парашутист (twitter.com/sidlowe)
Автор: Артур Родивилов

Перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини на поле приземлився парапланерист. Матч відбувався на "Альянц Арені" в Мюнхені (Німеччина).

Відео перформансу публікують у Twitter.

Він опинився в чаші стадіону, пролетів уздовж однієї з трибун і впав на газон. До нього відразу підійшли гравці німецької команди.

На парашуті написано заклик відмовитися від нафтопродуктів і слово "Greenpeace".

Greenpeace - міжнародна незалежна неурядова екологічна організація, створена в 1971 році в Канаді.

Нагадаємо, під час матчу Євро-2020 між збірними Англії та Хорватії вболівальник впав з верхнього ярусу однієї з трибун лондонського стадіону "Уемблі".

Його госпіталізувавши з важкими травмами.

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