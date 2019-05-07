У Харкові помер відомий волонтер: названа жахлива причина смерті

Максим Курчашов багато допомагав українській армії
Волонтер Максим Курчашов помер у Харкові в понеділок, 6 травня. Ветеран АТО Леонід Маслов розповів, що він покінчив життя самогубством, повідомляє KHARKIV Today.
Максиму Курчашову 10 травня повинно було виповниться 46 років. У нього залишилася дружина і троє дітей.
Про смерть 45-річного патріота України розповів також український боєць-фронтовик Руслан Козур з позивним "Трамп" на своїй Facebook-сторінці.
"Пішла з життя людина, волонтер, батько, чоловік, друг... Ще минулого тижня він надіслав мені свою броню, ми говорили по телефону, а тепер його не стало. Чесно, коли мені подзвонили, присів на стілець і скам'янів. Земля пухом брат", - написав Руслан Козур.
Ще минулого тижня Максим Курчашов відправляв допомогу бійцям.
Волонтер Максим Курчашов помер у Харкові (фото: facebook.com)
Користувачі мережі висловлюють співчуття рідним та близьким про втрату:
Нагадаємо, нещодавно помер легендарний український шахіст і заслужений тренер Олександр Вайсман.
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