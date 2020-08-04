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У Києві помічений лось на вулиці: він стрибає під автомобілі

Київ, Вівторок 04 серпня 2020 10:21
У Києві помічений лось на вулиці: він стрибає під автомобілі
У Києві по вулицях ходить лось (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Києві на вулиці помітили рідкісну тварину

У Києві 4 серпня на вулицях помітили лося. Тварина знаходиться на вулиці Саперно-Слобідській. Відео з "червонокнижним" мешканцем з'явилося в Telegram-каналі Київ Оперативний. Судячи з відеоролика, тварина налякана і кидається від страху під колеса автомобілів.

"Увага, нецензурна лайка! Водії! Тільки що на Саперно-Слобідській був помічений лось - бігає по дорозі. Будьте уважні", - сказано в повідомленні.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.

У Києві помітили лося

Чоловік на відео висловив припущення, що тварина загубилася і дивується, звідки лось міг з'явитися в межах міста.

Як ми вже неодноразово писали, останнім часом у столиці жителі міста стали все частіше спостерігати, як лісові тварини виходять на дороги й бродять там у пошуках їжі.

До речі, зоозахисники просять не лякати тварину при її виявленні. Вони повідомляють, що не раз виїжджали на пошуки лося, після того, як їм дзвонили люди, але зловити тварину не так просто. При цьому збори людей для лову лося займають мінімум дві години.

Як ми раніше писали, лось в Києві сколихнув усю столицю. Зоозахисники та активісти намагаються піймати лося, який ще будучи маленьким забрів у столицю і зараз наражається на небезпеку.

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