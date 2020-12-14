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У Харкові батьки влаштували шалене катання дитини на підмерзлому озері

Автор: Роман Мирончук

У Харкові молоді батьки влаштували шалене катання на льоду маленькій дитині в колясці. Вони начепили ковзани і прокотили дитину на покритому льодом Комсомольському озері.

Дорослі по черзі промчали по замерзлому водоймою на ковзанах, штовхаючи перед собою коляску зі своєю маленькою донькою. При цьому вони все записували на відео. Про це повідомляє ТСН.

У Харкові батьки катали дитини в колясці на підмерзлому озері (відео: tsn.ua)

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Нагадаємо, у Києві 10 грудня пройшов крижаний дощ, який перетворив місто на справжній каток. Це призвело до того, що місто просто встало в численних заторах через аварії на дорогах.

При цьому мешканці столиці почали публікувати в соцмережах відео справжнього "льодового апокаліпсису". Так відео з дівчинкою на Андріївському узвозі в Києві та її безуспішні, але наполегливі багаторазові спроби пройти по ожеледі, підкорило українські і світові ЗМІ.

Дівчинка розповіла, що під час ожеледі на Андріївському узвозі вона падала 40 разів. На щастя, все обійшлося без травм. Дитина займається гімнастикою і добре знає як потрібно правильно падати. Правда, у дівчинки трохи боліло коліно.

Мама дівчинки зізналася, що відео з донькою вона дивилася зі сльозами на очах.

Раніше експерти розповіли, як правильно пересуватися і уберегтися від травм під час ожеледиці. Важливо також підібрати правильний одяг і взуття.

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