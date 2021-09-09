У Харкові в реанімації маленьку дівчинку прив'язували до ліжка і не пускали до неї батьків (фото)

Як дівчинка потрапила до лікарні

Так, до реанімації Харківської дитячої інфекційної лікарні 4-річна Аліса потрапила з двобічним запаленням легенів. У неї була низька сатурація. У лікарню її доставили швидкою.

Дівчинку підключили до апарату ШВЛ. Маму у реанімацію не пускали, а аргументували це тим, стороннім перебувати там не можна. Тому жінка всіма можливими способами намагалася побачити дитину.

"Я відмовилася виписуватися з лікарні і всі ці 10 днів лежала у відділенні. Мені важливо було бути поруч. Спочатку ми зателефонували в МОЗ на "гарячу" лінію уточнити це питання. Оператор нам сказав, що так, дійсно перебування в реанімації з дітьми - заборонено. Ми перейшли до наступного етапу - почали просити, благати всіх знайомих і друзів, хто пов'язаний з ОДІКЛ допомогти побачити дитину. На цьому етапі, мені вдалося поглянути в прочинені двері і пів хвилини подивитися на дитину, щоб вона мене не бачила", - розповідає Дар'я.

Тому потім жінка звернулася до юриста, і фахівець сказав, що заборонити відвідувати дитини в реанімації вони не мають права. Тому, щоб домогтися права перебування у реанімації потрібно з юристами звернутися до керівництва лікарні.

"Вся ця боротьба зайняла 4 доби. 4 доби дитина була без мене. Коли я до неї прийшла, вона лежала і просто дивилася в одну точку. Не спала. Просто нерухомо лежала", - каже жінка.

Дівчинку прив'язували до ліжка

Мати з дитиною пробула всього 4 години, після цього їй сказали вийти. Дівчинка почала плакати, на що співробітники лікарні почали її шантажувати, мовляв, якщо та буде плакати, маму до неї більше не пустять.

Окрім того, через деякий час жінка почула крики доньки, яка кричала, щоб її не прив'язували. На питання Дарини "навіщо дітей прив'язують", їй відповіли, щоб вони не рухалися, коли їм роблять крапельниці.

За словами жінки, позбавлення дитини мами і її підтримки у скрутну хвилину у реанімації - це дикість і психологічне насильство над дитиною.

Як відомо, батьки мають право перебувати зі своїми дітьми у реанімації, і це закріплено в українському законодавстві в статті 287 Цивільного кодексу, в статтях 6 і 64 Основ законодавства про охорону здоров’я, а також – у статті 9 Конвенції ООН про права дитини, стороною якої є і Україна.