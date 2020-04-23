У Харкові п'яний в хлам священик влаштував перегони з поліцією: ледве тримався на ногах

У Харкові поліцейські зупинили на дорозі автомобіль із п'яним священнослужителем за кермом. ДТП сталася на окружному мосту в сторону Золочева. Про це повідомили на сторінці "Харків 1654" у Facebook. "Копи" відзначили, що священник ледве тримався на ногах і не міг розмовляти.

За порушення прав правоохоронці склали на нього відповідний адміністративний протокол.

"Оформили 130-у, був п'яний у м'ясо, насилу стояв на ногах, навіть розмовляти не міг. Але найцікавіше в цій історії, що зовсім недавно збирали всім районом йому гроші на лікування цирозу печінки. Мабуть, вирішив обмити лікування", - сказано в повідомленні поліції.

У Харкові поліція затримала п'яного священика (фото: facebook.com/kharkiv1654)

В коментарях українці обурені поведінкою священника і висловили своє обурення.

Справа не в патріархаті, а в людині. Не хочу "судити" батюшку, я не знаю, як правильніше вчинити. Але, як мені видається, позбавити його потрібно не тільки прав, але й сану і приходу. Недобре, така поведінка не допустимо!

Так брехуни вони, гроші легким методом дісталися, навіщо працювати.

Схоже на дешеву жовту пресу з політичних міркувань, а фото взагалі не відповідає написаному.

Скріншот коментарів (Facebook)

Як ми раніше писали, в Івано-Франківській області коронавірус виявили у шести священиків.