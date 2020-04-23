В Харькове пьяный в хлам священник устроил гонки с полицией: еле держался на ногах

В Харькове полицейские остановили на дороге автомобиль с пьяным священнослужителем за рулем. ДТП произошло на окружном мосту в сторону Золочева. Об этом сообщили на странице "Харьков 1654" в Facebook. "Копы" отметили, что священник еле держался на ногах и не мог разговаривать.

За нарушение прав правоохранители сложили на него соответствующий административный протокол.

"Оформили 130-ю, был пьян в мясо, с трудом стоял на ногах, даже разговаривать не мог. Но самое забавное в этой истории, что совсем недавно всем районом собирали ему деньги на лечение цирроза печени. Видимо, решил обмыть лечение", - сказано в сообщении полиции.

В Харькове полиция задержала пьяного священника (фото: facebook.com/kharkiv1654)

В комментариях украинцы возмутились поведением священника и выразили свое негодование.

Дело не в патриархате, а в человеке. Не хочу "судить" батюшку, я не знаю, как правильнее поступить. Но, как мне представляется, лишить его нужно не только прав, но и сана и прихода. Нехорошо, такое поведение не допустимо!

Да брехуны они, деньги легким методом достались, зачем работать.

Похоже на дешевую желтую прессу по политическим соображениям, а фото вообще не соответствует написаному.

Скриншот комментариев (Facebook)

Как мы ранее писали, в Ивано-Франковской области коронавирус выявили у шести священников.