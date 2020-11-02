У Харкові неадекват з ножами напав на співробітників "швидкої": не могли заспокоїти (відео)

У Харкові чоловік з ножем напав на швидку допомогу (колаж: РБК-Україна)

Неадекватний чоловік нікого не пошкодив

У Харкові ввечері 2 листопада неадекватний чоловік напав на співробітників екстреної медичної допомоги. Він був озброєний двома ножами. Як повідомляється, на фельдшерів напав хворий чоловік. По всій видимості, саме за ним і приїхали медики. Деталі та подробиці публікуються на каналі "Труха Харків" у Telegram.

За даними очевидців, інцидент стався в мікрорайоні Східний по вулиці Електровозна.

"Хворий напав з ножем на співробітників швидкої допомоги. Перехожий трухавчанін його завалив на землю і відібрав два ножі. Трохи пізніше приїхала поліція та одягла браслети на неадеквата", – йдеться у підписі до опублікованих відео.

За змістом роликів зрозуміло, що чоловік перебуває в неадекватному стані. Співробітники екстреної медичної служби намагалися з'ясувати причину такої поведінки, а також запитували, що чоловікові потрібно, однак той не відповідав.

У Харкові чоловік з ножем напав на швидку допомогу

Також з'явилося відео моменту затримання нападника.

Затримання неадекватного чоловіка в Харкові

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