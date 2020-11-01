Стрілянина в ресторані Харкова: з'явилися фото вбитого і нові деталі інциденту

Стрільба (колаж: РБК-Україна)

У мережі з'явилися фото вбитого стрільця

У Харкові в ресторані Biani вбили чоловіка, який увірвався до закладу близько 5:50 і влаштував стрілянину. Відвідувачі ресторану забили до смерті чоловіка пляшками. За попередньою інформацією, убитим виявився колишній охоронець нардепа Руслан Смирнов.

Фото 37-річного харків'янина Руслана Смирнова опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654".

Руслан Смирнов (фото: Telegram-канал "Харків 1654")

Правоохоронці виявили тіло чоловіка на другому поверсі ресторану. Біля нього лежав пістолет. Поліція встановлює всі подробиці події.

У Харкові в ресторані вбили чоловіка 1 листопада (фото: hk.npu.gov.ua)

За даними Telegram-каналу "Труха Харків", у Руслана Смирнова раніше була судимість за крадіжку. Він був звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном з 7 березня 2012 року по 7 березня 2014 року.

Руслан Смирнов (фото: Telegram-канал "Харків 1654")

На Смирнова також зареєстрований травматичний пістолет Форт-12Р під патрон 9 мм P. A. (службова модель). Дозвіл видано з 9 липня 2018 року по 9 липня 2021 року.

У Харкові в ресторані вбили чоловіка 1 листопада (фото: hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, в центрі Одеси чоловік вбив дівчину-бариста. 47-річний чоловік дістав ніж і зарізав дівчину прямим ударом у серце. Він завдав удару відразу ж після того, як зайшов до закладу. Причину свого вчинку чоловік не пояснив.

Раніше в Сумській області син з молотком накинувся на рідного батька і жорсткого забив його до смерті.