У Харкові неадекват накинувся і почав душити дівчинку, яка на вулиці гуляла з подружками

Інцидент стався сьогодні біля одного з будинків по вулиці Сергія Грицевця в Індустріальному районі.

До правоохоронців звернулася мама дівчинки, яка розповіла про напад невідомого на дочку, а також надала прикмети кривдника.

"На пошуки зловмисника був орієнтований особовий склад територіального підрозділу поліції та екіпажі патрульної поліції", йдеться в повідомленні.

У підсумку в цьому ж районі недалеко від місця події підозрюваного і зловили.

"Ним виявився 37-річний місцевий житель. При спілкуванні з поліцейськими чоловік поводився неадекватно і пояснив, що нібито переплутав дівчинку зі своєю сестрою", - розповіли в поліції.

Зловмисника доставили до відділу поліції для з'ясування всіх обставин.

Інформація про подію була зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. На даний час вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.