У Харкові неадекват накинувся і почав душити дівчинку, яка на вулиці гуляла з подружками

У Харкові чоловік напав на 10-річну дівчинку, яка гуляла на вулиці з подружками, і почав душити дитину. Постраждалій вдалося вирватися з рук неадеквата, і у неї залишилися тілесні ушкодження в області шиї.
Про це 24 червня передали в прес-службі поліції Харківської області.
Інцидент стався сьогодні біля одного з будинків по вулиці Сергія Грицевця в Індустріальному районі.
До правоохоронців звернулася мама дівчинки, яка розповіла про напад невідомого на дочку, а також надала прикмети кривдника.
"На пошуки зловмисника був орієнтований особовий склад територіального підрозділу поліції та екіпажі патрульної поліції", йдеться в повідомленні.
У підсумку в цьому ж районі недалеко від місця події підозрюваного і зловили.
"Ним виявився 37-річний місцевий житель. При спілкуванні з поліцейськими чоловік поводився неадекватно і пояснив, що нібито переплутав дівчинку зі своєю сестрою", - розповіли в поліції.
Зловмисника доставили до відділу поліції для з'ясування всіх обставин.
Інформація про подію була зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. На даний час вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі хоробра жінка врятувала дитину від наркоманів, які били її головою об стіну.
Нагадаємо також, що в травні в Одесі чоловіки атакували дитину на дитячому майданчику, і з'явилося відео з місця НП.