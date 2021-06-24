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В Харькове неадекват набросился и начал душить девочку, которая на улице гуляла с подружками

Автор: Владимир Костырин

В Харькове мужчина напал на 10-летнюю девочку, которая гуляла на улице с подружками, и начал душить ребенка. Пострадавшей удалось вырваться из рук неадеквата, и у нее остались телесные повреждения в области шеи.

Об этом 24 июня передали в пресс-службе полиции Харьковской области.

Инцидент произошел сегодня возле одного из домов по улице Сергея Грицевца в Индустриальном районе.

К правоохранителям обратилась мама девочки, которая рассказала о нападении неизвестного на дочь, а также предоставила приметы обидчика.

"На поиски злоумышленника был ориентирован личный состав территориального подразделения полиции и экипажи патрульной полиции", говорится в сообщении.

В итоге в этом же районе недалеко от места происшествия подозреваемого и поймали.

"Им оказался 37-летний местный житель. При общении с полицейскими мужчина вел себя неадекватно и объяснил, что якобы перепутал девочку со своей сестрой", - рассказали в полиции.

Злоумышленника доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Информация о происшествии была зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений. В настоящее время решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепре храбрая женщина спасла ребенка от наркоманов, которые били его головой о стену.

Напомним также, что в мае в Одессе мужчины атаковали ребенка на детской площадке, и появилось видео с места ЧП.

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