У Єгипті українка влетіла головою в катер і мало не загинула (відео)
На відпочинку в Єгипті травмувалася українська туристка. Вона каталася на водному парашуті й при падінні врізалася головою об катер і отримала важкі травми.
Про це повідомляється на сторінці "Я люблю Дахаб" у Facebook.
Як трапилася травма
Інцидент стався 1 липня. Жінка купила поїздку на водному парашуті (парасейлінгу) у представника готелю "Reef Oasis Blue Bay Resort & Spa 5*". Канат випадково обірвався, і її понесло в море.
"Працівники на катері не були готові до такого ходу подій і, не знаючи, що робити, просто перегородили катером політ жінки. На всій швидкості вона влетіла головою в борт", - сказано в повідомленні.
Туристка отримала дуже серйозні травми в результаті падіння: їй наклали 15 швів, розірвано вухо, тріщини в хребцях, струс мозку.
Поліція знизує плечима
Відзначається, що представники туроператора JoinUp намагаються допомогти, але лікарі хочуть швидше відправити туристку літаком додому, а поліція лише знизує плечима. Ніяких компенсацій туроператор не пропонує. Туристці сказали нові квитки купити своїм коштом.
Відзначається, що це вже другий випадок подій на парасейлінгу за останні 10 днів.
У коментарях користувачі відреагували на інцидент.
- Мені шкода, що сталося. Бажаємо їй якнайшвидшого одужання. Складається враження, що персонал абсолютно некваліфікований, а поведінка компетентних органів щодо аварії - ганьба. Я повинен визнати крах туристичної галузі в нашій країні, а це недоречно для Єгипту.
- Кошмар, навіщо було перегороджувати, щоб убити жінку???
- Це звичайно жах. Її волокло по воді, як по асфальту. Повний шок. Міцного здоров'я їй.
- Який жах, мої щирі побажання якнайшвидшого одужання жінці. За свої ж гроші і так постраждати...
До речі, в одному з коментарів представник водних видів спорту Мохаммед Хассан в готелі написав, що зараз стан жінки стабільний і за нею доглядають.
"Не пишіть, якщо не знаєте!!! Брехня чистої води про те, що її кинули і вона все повинна оплатити сама! Так, трапилася біда. Ніхто не застрахований від нещасного випадку. Але! Постраждалу не кинули, з нею представники як і компанії водних спортів, де вона купила послугу, так і представники компанії-власника парашутного човна, також представники готелю і туроператор, з моменту аварії і по цю хвилину. Зараз, після наданої медичної допомоги, її стан стабільний. Хто не вірить і бажає перевірити, сходіть в госпіталь і переконайтеся самі! Через кілька днів, з дозволу лікарів, вона полетить додому. Їй виплатять компенсацію, мова йде про кілька тисяч доларів, оплатять проживання в готелі до відльоту і куплять новий квиток", - написав Мохаммед Хассан.
Як ми писали раніше, туристів попередили про мінуси відпочинку в Єгипті.