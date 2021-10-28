На автозаправці у Харківській області сталась масштабна пожежа
Фото: на автозаправці у Харківській області сталась масштабна пожежа (dsns.gov.ua)
28 жовтня о 04:31 на автодорозі "Київ-Харків-Довжанський" поблизу с. Рай-Оленівка Холодногірського району на АЗС відбулася розгерметизація підземної ємності з газом (об’єм 18 м куб.). Внаслідок цього стався вибух з подальшим загоранням та розповсюдженням пожежі на два вантажні автомобілі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.
До гасіння залучено 40 осіб та 9 одиниць техніки. О 05:48 пожежу локалізовано на площі 250 кв. м.
Жертв та постраждалих немає. Загрози розповсюдження на інші об’єкти АЗС наразі немає.