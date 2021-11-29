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Виготовляли фейкові документи: поліція під Києвом викрила підпільний центр

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Київська область, Понеділок 29 листопада 2021 14:11
Виготовляли фейкові документи: поліція під Києвом викрила підпільний центр Фото: під Києвом викрили центр із підробки документів (mvs.gov.ua)
Автор: Іванна Шовкун

На Київщині правоохоронці викрили підпільний центр, де троє зловмисників виготовляли фейкові документи. Вони підробляли COVID-сертифікати та види на тимчасове проживання в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Поліція викрила банду: 50-річну мешканку села Софіївська Борщагівка та її спільників - 46-річного і 53-річного киян. Вони підробляли документи, а неправдиву інформацію вносили в електронні системи Міністерства цифрової трансформації України.

За свої послуги зловмисники брали 250 доларів. Їхніми "клієнтами" були не лише українці, а й іноземці.

Правоохоронці провели обшуки в офісі злочинців та за їхнім місцем проживання. У них знайшли та вилучили 420 печаток різних підприємств, установ та організацій, 2 373 незаповнених бланка, 25 підроблених COVID-сертифікатів, підроблені види на тимчасове проживання, комп'ютери, обладнання для виготовлення підроблених документів, флеш-накопичувачі, пластикові картки для виготовлення фейкових документів, мисливський карабін, пристрої для відстрілу гумових куль, патрони, мобільні телефони, карти різних операторів.

Фото: під Києвом викрили підпільний центр, де виготовляли фейкові документи (mvs.gov.ua)

За цим фактом порушено кримінальні провадження за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 3 ст. 358 (Підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут або використання підроблених документів, печаток, штампів) КК України. Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у військової прикордонної служби в Черкаській області виявили підроблений сертифікат про вакцинацію проти COVID. Військовослужбовець надав фейковий документ, щоб його допустили до навчання.

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сертифікат вакцинації
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