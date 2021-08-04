У метро Києва сталася епічна бійка: справжній поєдинок (відео)

У метро Києва ввечері 3 серпня сталася бійка. Двоє чоловіків не порозумілися на ескалаторі. Причина конфлікту поки що невідома.

Про це повідомили в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що бійка сталася на ескалаторі метро "Либідська". Передбачається, що двоє чоловіків були в стані алкогольного сп'яніння.

"Махач в метро. Справжній поєдинок влаштували ці двоє між собою на станції метро "Либідська". Причини конфлікту невідомі, але дуже схоже, що обидва нетверезі", - сказано в повідомленні.

У ролику можна побачити, як двоє пасажирів б'ються на сходах ескалатора і постійно падають. З гучномовця їх просять припинити поєдинок.

У метро Києва сталася бійка

У коментарях користувачі відзначили, що сцена на відео прямо, як з кіно.