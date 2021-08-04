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У метро Києва сталася епічна бійка: справжній поєдинок (відео)

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Київ, Середа 04 серпня 2021 09:13
У метро Києва сталася епічна бійка: справжній поєдинок (відео) У метро Києва сталася бійка (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У метро Києва ввечері 3 серпня сталася бійка. Двоє чоловіків не порозумілися на ескалаторі. Причина конфлікту поки що невідома.

Про це повідомили в Telegram-каналі Києва Оперативного.

Відзначається, що бійка сталася на ескалаторі метро "Либідська". Передбачається, що двоє чоловіків були в стані алкогольного сп'яніння.

"Махач в метро. Справжній поєдинок влаштували ці двоє між собою на станції метро "Либідська". Причини конфлікту невідомі, але дуже схоже, що обидва нетверезі", - сказано в повідомленні.

У ролику можна побачити, як двоє пасажирів б'ються на сходах ескалатора і постійно падають. З гучномовця їх просять припинити поєдинок.

У метро Києва сталася бійка

У коментарях користувачі відзначили, що сцена на відео прямо, як з кіно.

  • Прям як в кіно, на ескалаторі.
  • Коли вимикають ескалатор сенс гри втрачається. Грати тільки п'яним.
  • Небезпечні ігри на сходинках, могли закінчиться для когось летально, для когось терміном.
  • Це найбільша ескалатора ескалація з усіх ескалаторних ескалацій, гріх пропустити.
  • Цілком собі, вони рази по 3 один одного кидали ударами по обличчю. Що якщо не це махач?
  • Ну не знаю. Як на мене, шикарна бійка любителів, без явного фаворита. З хорошим завершенням, без всяких трагічних кінців.

Як ми писали раніше, у метро Києва 29 липня сталася бійка через захисної маски. Один з пасажирів вважав за потрібне не надягати її, іншому ж це дуже не сподобалося і він застосував фізичну силу.

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