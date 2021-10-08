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У Києві у маршрутки під час руху відпали двері: на перевізника склали шість протоколів (фото)

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Київ, П'ятниця 08 жовтня 2021 19:25
У Києві у маршрутки під час руху відпали двері: на перевізника склали шість протоколів (фото) У маршрутки на ходу відпали двері (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві у маршрутки №509 під час руху відпали двері. Тому водій зупинив автобус з пасажирами, щоб люди могли вийти.

Про це повідомив Telegram - каналі "Киев Сейчас".

Зазначається, що тепер перевізник за відпавші двері повинен заплатити 17 тисяч гривень штрафу.

"За двері, що відпали у автобуса №509, перевізник має заплатити 17 тисяч гривень штрафу. Також на перевізника склали шість протоколів за порушення правил перевезень", - йдеться у дописі.

У Києві у маршрутки під час руху відпали двері: на перевізника склали шість протоколів (фото)

У маршрутці в Києві під час руху відпали двері (t.me/kyiv)

У коментарях користувачі вражені від побаченого.

  • Поганий маршрут. Постійно щось відбувається. Але люди продовжують користуватися, не дивлячись на те, що 90% маршруток дублюється тролейбусами 50 і 50К;
  • Жахливий маршрут. Ніколи не люблю ним їздити;
  • Який жах! Напакував цілий автобус от і двері не витримали.

Раніше ми повідомляли, що у Сумах підняли тариф на проїзд у транспорті.

Також ми писали, що у Мелітополі водії трьох маршруток не пускали дитину в салон.

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