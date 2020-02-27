У Харкові на заворушеннях спалили прапор України: з'явилося відео

У Харкові на ринку Барабашово сталися зіткнення між протестувальниками, охоронцями торгового центру та поліцією, в результаті чого було затримано більше 50 людей. В ході заворушень є постраждалі правоохоронці через розпилення сльозогінного газу, ще двох осіб з опіками рук і ніг медики доставили в опіковий центр.

За фактом інциденту було відкрито провадження по 1 ч. ст. 294 (масові заворушення) КК, передали в МВС.

За розповідями очевидців, 27 лютого на місці зіткнень були чутні постріли.

Крім того, в мережі з'явилося відео, як горіла рекламна конструкція над входом в ринок - біля стели майорів прапор України, який був знищений вогнем.

"Під час сутички на Баріку спалили національний прапор. А це між іншим стаття 338 КК України", - йдеться в повідомленні одного з місцевих пабліків.

Прапор було встановлено на арці біля входу на ринок, яку мали намір демонтувати комунальники.

На ролику за кадром чути голоси очевидців, які кажуть, що підпал, через який згорів стяг, нібито вчинили представники силових органів.

"Прапор хоча б зняли... Ось так от, хлопці. Нацгвардія палить прапор України..." - кажуть чоловіки.

Відео: В Харкові на ринку Барабашово на заворушеннях спалили прапор України

Нагадаємо, що акції протесту на харківському ринку Барабашово влаштували місцеві підприємці ще 13 лютого та оголосили безстроковими. Протестувальники встановили барикади і палили шини. Мітингувальники виступають проти планав мерії щодо будівництва нової автодороги через територію знаменитої торгової точки.